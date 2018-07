Am leschte Ministerrot virun der Summerpaus goung et ënner anerem ëm d'Sujeten Egalitéit, Reform vun der Pressehëllef an Zukunft vun de Foireshalen.

© RTL Archivbild

Wat dee leschte Punkt ugeet, huet d'Regierung de Feu vert ginn, fir den eventuell zukünftege Site vun der LuxExpo um Findel genee z'analyséieren; 3 Aarbechtsgruppe solle verschidden Aspekter dovu beliichten. 2027/2028 oder vläicht eppes méi fréi sollten da méi kleng Foireshale wéi bis elo um Findel operationell sinn, iwwerdeems op den aktuelle Site um Kierchbierg Dausende Wunnenge kéinte kommen.

Iwwert d'Reform vun der Pressehëllef wäert am September weider diskutéiert ginn. D'Objektiver si jo d'Qualitéit an de Pluralissem am Journalismus, woubäi Internetsitten, awer och e "Forum", "Nordliicht TV" a "Radio Ara" eng Ënnerstëtzung solle kréien.



A Saache Gläichheet tëscht Männer a Frae war et dann d'Nouvelle, dass d'Zuel vu Fraen a Verwaltungsréit tëscht 2015 an 2018 ëm 6,65 Prozentpunkten op ronn 34% an d'Luucht goung. Den 1. Ministerrot no der Summervakanz ass dann de 7. September.