E Freideg déi ginn nämlech déi 3 nei Tramsstatioune feierlech ageweit. Grond genuch, fir ëffentlech op déi intern Problemer vun de betraffene Salariéen opmierksam ze maachen.





Den 80 Mataarbechter vun der Firma Luxtram, virop den Tramschaufferen, ass wéinst hiren Aarbechtskonditiounen nämlech alles anescht, wéi fir ze feieren. De President vum Landesverband George Merenz an de Christian Sikorski vum OGBL schwätze carrement vun ongerechte Lounkonditiounen a skandaléisen Aarbechtskonditiounen, mat 13-Stonnendeeg, amplaz vun 10. Tëscht 7 an 11 Congésdeeg manner, wéi am ëffentlechen Déngscht an eng Differenz vun 30 bis 50 Prozent an der Pai an dat bei enger Entreprise, déi zu Zweedrëttel dem Staat an engem Drëttel der Stad Lëtzebuerg gehéiert.D'Gewerkschafte gesinn de Staat an d'Politik dowéinst an der Verantwortung a wëllen dat e Freideg och weisen. De Generalsekretär vum Syndikat vum ëffentlechen Déngscht vum OGBL Christian Sikorski.

D'Syndikater bleiwen derbäi, et wier vun Ufank un besser gewiescht, fir Luxtram an d'CFL z'integréieren. D'Bereetschaft vum Personal, fir iwwert de Protestpiquet eraus zu weidere gewerkschaftlechen Aktiounen ze gräifen, wann néideg bis hin zum Streik, déi wier op alle Fall do. Déi kleng Ouverture, déi d'Direktioun bis ewell a Saache Kollektivvertrag gemaach hätt, wier eng Farce a sécher näischt, fir d'Gemidder ze berouegen, soe Landesverband an OGBL.Eng Reunioun, déi e e Mëttwoch u sech mat der Direktioun geplangt war, ass iwwregens kuerzfristeg ofgesot ginn. Mam Argument, et wéilt een zu dësem Ament keng schlecht Press kréien, sou de Georges Merenz an de Christian Sikorski am RTL-Interview.