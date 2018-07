Den éischten Tëschefall vun dëser Serie gouf et e Sonndeg de 15. Juli, wéi bei enger Kläpperei an engem Café zu Esch e Mann an de Réck gepickt gouf. Dunn um Mëttwoch dono nees esou eng Attack zu Esch, wéi zwee alkoholiséiert Männer e Bekannte mat engem Messer um Hals blesséiert hunn. Eng drëtt Aktioun dunn en Donneschdeg den 19. Juli an der Stad, wéi bei engem Sträit virun engem Foyer e Mann e Messer gezunn an deen aneren domadder attackéiert hat.



Trauregen Héichpunkt dunn en Dënschdeg de 24. Juli, wéi bei engem Sträit vun enger Koppel wuel de Partner seng Frëndin mam Messer déidlech blesséiert huet a sech dono selwer schwéier verwonnt hat.



E Bléck duerch d'Archiven huet eis gewisen, datt mir seelen esou vill Tëschefäll an esou kuerzer Zäit haten, wou Persoune mat engem Messer attackéiert a verwonnt goufen. Dowéinst hu mir och beim Parquet a bei der Police nogefrot, wéi si dat gesinn an interpretéieren.



De Spriecher vum Parquet schwätzt an dësem Fall vun enger Zort vu "Well vu Messerpickereien", wéi et se an der Vergaangenheet ëmmer nees gouf. Dofir misst een awer net direkt vun enger Hausse vun der Kriminalitéit ausgoen. Obwuel 3 vun dëse 4 Fäll an der Grenzregioun waren, huet een net genuch Daten, fir sech elo op ee geographesche Lien festzeleeën, esou weider d'Ausso.



Fir d'Police gëtt et bei ville vun dëse Fäll e gemeinsamen Nenner. Zum Beispill si bei der Majoritéit vun de Attacken d'Täter alkoholiséiert, wat grad bei héijen Temperaturen nach méi uerg Konsequenze kann hunn.



Esou Tëschefäll kommen net seelen am kriminellen Milieu vir, wou dacks och Drogen am Spill sinn. Oder awer am Kader vun enger Bezéiungskris.



D'Police stellt donieft fest, datt d'Hemmschwell, grad bei jonke Leit mat engem gewëssenem Ëmfeld, ëmmer weider erofgeet. Och kann een op de sozio-kulturellen Hannergrond kucken, wou verschidde Leit dacks eng aner Bezéiung zu verbuedene Waffen a virun allem zum Gebrauch vun esou Waffen hunn.



Ma genau wéi et och vum Parquet heescht, géif d'Police net vun engem konsequenten Trend vu Gewalt, notamment mat Messeren, ausgoen, och wann een direkt 4 Fäll a 9 Deeg hat. D'Zuele vum éischte Semester vum Joer deiten op alle Fall net op esou en Trend hin.



Dat gesäit een och, wann een d'Statistike vun der Police vun 2017 kuckt. Zejoert gouf et 1 Mord an 1 Doudschlag, woubäi een 2016 nach 5 esou Fäll hat. Wuel gouf et nach 74 Versich, ma och dat ware bal 13 Prozent manner, wéi nach 2016. Global gouf et 2017 7.568 Ugrëff op Persounen, wat awer nach 8 Prozent manner waren, wéi 2016.



PDF: De Rapport vun der Police



Weider betount d'Police, datt an de meeschte Fäll keng Persounen, déi näischt mat der Situatioun ze dinn hunn, dobäi blesséiert ginn. Bleift nach ze soen, datt an den allermeeschte Fäll d'Täter relativ séier ermëttelt goufen.