D'Kannerspillstad ass e pädagogesche Projet, dee vum Service d'éducation et d'accueil Lënster Päiperlek eng éischte Kéier 2009 an d'Liewe geruff gouf an zanterhier immens beléift ass. Ware bei der éischter Editioun 150 Kanner dobäi, sou huet de Projet, deen all 2 Joer organiséiert gëtt, sech immens weiderentwéckelt. Dës Joer ass et deemno schonn déi 6. Editioun vun der Kannerstad.

Wat ass dann elo Mini-Lënster?

An der ëmgebauter Sportshal a ronderëm ass eng Miniatur-Stad entstan, eng Stad fir Kanner, entwéckelt an organiséiert vun Erwuessenen. Ronn 400 Kanner dierfe sech do an ënnerschiddlech Rolle verdéiwen an dat reaalt Liewen noempfannen. Eng Stad, an där Kanner a Jugendlecher bis 14 Joer d'Soen hunn. Deemno fënnt een zu Mini-Lënster och bekannten Institutiounen, eng Aarbechtswelt, eng Uni, Politik, Verwaltungen, Kultur a Fräizäit.D'Konzept ass iwwregens net nei. Schonn 1978 gouf vum Gerd Grüneisl zu München eng Kannerspillstad organiséiert.