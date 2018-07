© AFP

Dat sote si eis op Nofro hi beim CGDIS, also dem "Corps Grand-Ducal Incendie et Secours". Dat huet op där enger Säit mam Naturschutz ze dinn, op där anerer Säit awer och mat der Reform am Rettungswiesen.





Op ville Plazen am Land war et virun der Reform esou, datt d'Pompjeeën, am Optrag vun der Gemeng, d'Harespelen ewechgemaach hunn. An anere Gemengen hunn d'Pompjeeën dat schonn zënter Jore respektiv Joerzéngten net méi gemaach. Dat heescht, et gouf iwwerall am Land anescht gehandhaabt an elo muss - am Kader vum CGDIS - eng uniform Reegelung hier.Den Tom Barnig vum CGDIS erkläert, datt d'Rettungsdéngschter just "en carence" asprangen, wann keen anere Service do ass, also keng Naturschutzorganisatioun a keng Firma disponibel ass. An natierlech, wann eng Urgence besteet, mat enger akuter Gefor fir Persounen.Do stellt sech natierlech d'Fro, wéi de CGDIS dann an deem hei Fall eng Urgence definéiert. Den Tom Barnig illustréiert dat un engem Beispill - esou kéint en Harespelsnascht op enger Spillplaz an enger Crèche eng akut Gefor sinn, eent an enger Rollluedekëscht wier awer éischter manner en Noutfall.Ofgesi vun der Reform geet et hei awer och ëm den Naturschutz, betount den Tom Barnig: Als Rettungsdéngscht hätt een och eng Verantwortung fir den Naturschutz, dofir wéilt een éischter op der Wee goen, d'Leit ze beroden a mat hinnen ze kucken, wéi ee mat den Déiere kéint liewen an Näschter just do fortzemaachen, wou et geféierlech ass fir Persounen.Fir d'Leit gutt kënnen ze beroden, schafft de CGDIS och den Ament mat Natur an Ëmwelt zesummen. D'Mataarbechter vun do beroden iwwregens och Privatleit.

Nieft der Berodung informéiert d’Haus vun der Natur och iwwert d’Harespelen. Sou sinn dës Déieren och net onbedéngt sou geféierlech wéi ee menge kéint. Zwar kënne si eis am Summer beim Grillen oder op den Terrasse ploen, mä se hunn och hiren Notze fir d’Natur.



Wee kennt et net? Et wëll een et sech am Gaart oder um Balcon gemittlech maachen, op eemol huet een ongewollt Gesellschaft. Virun allem wa bis erkannt gouf, datt een et mat enger Harespel ze dinn huet, zécke vill Leit net d’Déier ze verjoen oder et futti ze maachen. Ma et geet och anescht, esou d’Biologin Elisabeth Kirsch vum Haus vun der Natur. Et sollt een an éischter Linn roueg bleiwen. D'Harespele géifen d'Mënschen net ugräifen, mä si wieren op der Sich no Fudder. Wann een dann awer hektesch Beweegunge mécht fir se ze verdreiwen, da ginn d'Harespelen an Alarmbereetschaft versat. Et soll ee se och net ublosen, well den CO2 aus eisem Otem ass fir si och en Alarmzeechen.



Am Prinzip si si och net geféierlech fir de Mënsch. Ween allerdéngs en Nascht an enger Rollluedekëscht oder soss op enger däischterer Plaz entdeckt, soll awer net zécke sech beim Haus vun der Natur beroden ze loossen. D’Harespelsnäschter vun enger op déi aner Plaz ze bréngen wier zwar schwiereg ëmzesetzen, ma dacks géing schonn e klengen Agrëff hëllefen. Wann een z.B. bei enger Kummer an enger Rollluedekëscht en Nascht hätt, wat een net géif hënneren, kéint een e Moustiquaire an der Fënster installéieren, fir dass d'Harespelen net ongewollt an d'Kummer erakommen.

Ëmmerhin erfëllen d’Harespelen dann och eng Rei wichteg Funktiounen an der Natur. Nieft dem Bestëbse vu Bléien, hu si dacks e ganz prakteschen Notze fir de Mënsch, grad elo an de Summerméint. Si ernären hiren Nowuess am Géigesaz zu de Beie mat déierescher Nahrung. d.h. hir Brut brauch ganz vill Proteinnen. Dofir joe si immens vill Insekten, z.B. Mécken oder Moustiquen. Dat heescht si halen eis eigentlech vill lästeg Insekte vum Hals.



Zwar hunn et duerch dat waarmt an dréchent Fréijoer vill Harespelen bis an de Summer gepackt. Mä mat der néideger Rou an am Wëssen, datt just d’Kinniginnen de Wanter iwwerliewen, léisst sech och dëst Joer d’Harespelzäit iwwerstoen.

D’Haus vun der Natur huet dann och e Flyer u Gemengen an Naturschutzzentre verdeelt, dee kann awer och op www.naturemwelt.lu erofgelueden oder direkt beim Haus vun der Natur bestallt ginn.