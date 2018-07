Tëscht dem Katterwang a Koplescht ware géint 19 Auer e Mëttwoch den Owend en Auto an e Moto anenee gerannt. Och hei gouf eng Persoun blesséiert, mellt den Donneschdeg de Moien den 112.



Dann huet et en Donneschdeg den Owend nach zweemol gebrannt gehat. Géint 19.30 Auer goufen d'Pompjeeën op Leideleng an d'Rue Jean Fischbach geruff, wou et an engem Büro iwwert enger Tankstell gebrannt huet. Et ass kengem eppes geschitt.



A géint 19.30 Auer war zu Waldbëlleg an der Rue Laach op engem Feld eng landwirtschaftlech Maschinn a Brand geroden. D'Pompjeeë vu Waldbëlleg a Bäerdref waren op der Plaz. Och hei ass kengem eppes geschitt.