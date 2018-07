© Luc Rollmann

Den Educatiounsminister huet um Donneschdeg de Moien am Kader vu senger Bilanspressekonferenz op déi neiste Recrutementschiffre reagéiert, déi e Mëttwoch public goufen. Fir d'nächst Rentrée goufen 459 Enseignante agestallt. Eppes manner wéi d'Halschent dovunner, 222, hunn de reguläre Concours gepackt an 237 ginn als sougenannte Quereinsteiger als Chargé agestallt.



Net all Quereinsteiger wier awer e richtege Quereinsteiger, wollt de Minister präziséieren. 92 vun den zukünftege Chargéen hätten nämlech e Bachelor an de "Sciences de l'éducation". Si an déi aner Chargéë géife sécher eng Beräicherung fir d'Schoul matbréngen an iwwert den neie Recrutementswee elo souguer besser encadréiert wéi bis ewell.



© Luc Rollmann © Luc Rollmann © Luc Rollmann © Luc Rollmann © Luc Rollmann « ZréckWeider »

Fir d'Zukunft bleift de liberale Minister derbäi, datt d'Uni Lëtzebuerg wäit méi Enseignanten ausbilde muss, fir den nationale Besoin ze decken. Haut stellt d'Uni grad mol een Drëttel vun de Schoulmeeschteren a Léierinnen. An Zukunft misst een op zwee Drëttel eropgoen. An den Aen vum Claude Meisch sollten dowéinst d'Accèskonditioune fir op d'Uni Lëtzebuerg iwwerduecht, jo deels erliichtert ginn. Kandidaten, déi soss wéinst Defiziter an enger Sprooch notamment net ugeholl goufen, sollten d'Méiglechkeet kréien, deen Defizit während dem Studium vu 4 Joer opzeschaffen an net vun Ufank u refuséiert ginn.