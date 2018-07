© Police

Géint 5.12 Auer sinn zuen Auto an e Cyclist anenee gerannt. 1 Persoun gouf blesséiert. D'Ambulanz an den Asazzenter vu Beetebuerg waren op der Plaz, grad wéi den Asazzenter Fréiseng an dee vun Uespelt.Eng Stonn drop sinn zueng Camionnette an en Auto net laanschtenee komm. Hei goufen 2 Persoune blesséiert. D'Ambulanze vun Ettelbréck an Dikrech goufe geruff. Och d'Asazzentere vun Tandel an Dikrech waren op der Plaz.Kuerz no 9.30 Auer huet et umgerabbelt. En Auto an e Moto waren hei kollidéiert, woubäi 1 Persoun blesséiert gouf.D'Ambulanz vu Stengefort war op der Plaz, grad ewéi d'Asazzentere vu Käerch a Stengefort.Kuerz virun 11 Auer du sinn e Minibus an en Auto zuaneneegerannt. Bei deem Accident goufen 2 Persoune blesséiert. Nieft dem Asazzenter vu Suessem/Déifferdeng, war och d'Ambulanz op der Plaz.