© Dany Rasqué / RTL Radio Lëtzebuerg

20% vun hinne mussen duerch d'Passkontroll. A pénktlech fir dëse groussen Depart an d'Vakanz goufen en Donneschdeg 9 nei ABC-Gates, och e-Gates presentéiert. ABC steet hei fir "automated border control", an anere Wierder, vollautomatesch Passkontrollen.Fir d'Passagéier huet dat de grousse Virdeel, datt d'Waardezäiten ëm e gudde Krack dierften erofgoen.Kuerz Weeër, manner Stress an en agreabelt Reesen, dat ass fir de René Steinhaus, den Interim-CEO vu Luxairport, d'Resultat vun deenen neien Apparater. Déi 3 Kontrolllinnen konnten op 9 erweidert ginn.

Déi automatesch Grenzkontrolle sinn allerdéngs net - oder nach net - fir jidderee geduecht. De Moment kënne just déi Passagéier mat engem europäesche Pass, deen och vun der Maschinn ka gelies ginn, accessibel. D'Passagéier mussen donieft iwwer 18 sinn.



Dat hei wier just en éischte Schratt, dat kann an Zukunft nach vill méi wäit goen, sou nach de René Steinhaus. Gesiichtserkennung kéim do zum Beispill a Fro.





© Dany Rasqué / RTL Radio Lëtzebuerg © Dany Rasqué / RTL Radio Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Et waren d'Ministeren Etienne Schneider a François Bausch, déi mat hire Päss eng éischte Kéier duerch d'ABC-Guichete gaang sinn. Och si sinn dovunner iwwerzeegt, datt dësen Investissement sech lount.Déi nei Guicheten, déi et och schonn op grousse Fluchhäfe wéi zum Beispill zu Frankfurt ginn, kaschten 3,65 Milliounen Euro.Een Deel dovunner iwwerhëlt de Staat, vun deem nach zwee Drëttel vum europäesche Sécherheetsfong kofinanzéiert ginn, erkläert den Etienne Schneider. Een Deel iwwerhëlt awer och Lux-Airport, well och villes huet missen ëmgebaut ginn.Et ass och net dee leschten Investissement. Deemnächst muss och en neie Scanner fir d'Wallissen hier, sou de François Bausch. Aus Sécherheetsgrënn a wéinst EU-Virschrëften muss am Keller, do wou d'Wallissen duerchginn en neie Scanner gebaut ginn, deen nach aner Saachen detektéiert. Dat ass nees e groussen Investissement vun e puer Milliounen, ma da kéim een awer hei um Terminal u seng Grenzen.Dofir wier Lux-Airport och den Ament am Gaang ze kucken, wou een eventuell nach ubaue kann, schliisslech geet d'Zuel vun de Passagéier, déi bannent engem Joer um Findel passéieren, op 4 Milliounen duer.