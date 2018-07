© Danielle Goergen

Ënnert anerem e Mëttwoch an och en Donneschdeg war de Inneminister Dan Kersch am Land ënnerwee bei verschidden Zentren, fir nach déi eng oder aner Fro ze beäntweren a mat de Leit um Terrain ze kucken, fir eenzel Punkten an der Reform nach ze verbesseren.





Dan Kersch a CGDIS/Reportage Danielle Goergen



E Mëttwoch goung et an de Süden. Éischte Stopp war zu Péiteng am Zenter. En Tour ronderëm d’Gebailechkeeten, Erklärungen zum Material an den Asätz hunn e gudden Abléck an d’Aarbecht vun de Beruffspompjeeë ginn. Kritikpunkte gouf et zwar keng, ma verschidden Elementer vun der Reform wieren an Theorie awer méi einfach wéi an der Praxis. Zu Esch am Centre wier ee mat de raimleche Strukture vir bäi an hanne widder. De Stockage an d’Openthaltsräim géingen net méi duergoen. En neit Schëld wier nawell och net schlecht, esou de Guy Bernar, chef de Zone Sud vum CGDIS a fréiere Kommandant zu Esch. Et hätt ee bis elo keen Zeechen no baussen, dass een zum CGDIS géing gehéieren. Intern wéisst een et, ma fir d'Leit dobausse wier dat net esou kloer, virun allem och op de Ween géing nach ëmmer "Sevice communale" dropstoen, esou de Guy Bernar.

De Staat huet zu Esch en Terrain kaaft, huet den Inneminister Dan Kersch erkläert, esou datt en neit Gebai ka gebaut ginn. De CGDIS wier nach net komplett an de Käpp vun de Leit, dofir an Zukunft och eng nei Tenue. Elo gëtt mol de Stockage opgebaut, an enger zweeter Phase soll dann am Hierscht en Aarbechtsgrupp gemaach ginn, fir déi nei Tenuen ze bestëmmen. De Bilan nom Tour wier positiv, sot den Inneminister. De Minister ass der Meenung, dass de CGDIS ee groussen Erfolleg géing ginn.

Elo géing een dann och kucken, fir déi verschidden Ännerungen ze maachen. Aner Etappe vum Minister ware Munneref, Nidderaanwen a Stengefort.