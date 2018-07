An der Nuecht op en Donneschdeg huet eng Persoun d'Police geruff, well hie virun engem Lokal an der Avenue de la Gare Zeie gi war vun engem Drogendeal.

Den Zeie konnt eng relativ detailléiert Persounebeschreiwung vun den 2 Dealer ofginn. Ee vu béide konnt opgrond vun der Beschreiwung op der Terrasse vum Lokal entdeckt ginn. Bei der Kontroll hunn d'Poliziste misse feststellen, dass d'Persoun illegal a Lëtzebuerg war an dann nach mam Verdacht vum Drogendeal dobäi, hunn d'Beamten hie mat op de Policebüro geholl. Ewéi si hien duerchsicht hunn, hu se Kokain fonnt.De presuméierten Dealer hat d'Drogen a sengem Mond verstoppt, weider konnten d'Beamte Suen an zwee Handye sécherstellen. D'Objete goufen op Uerder vum Parquet saiséiert. D'Polizisten haten de Verdacht, dass de Mann villäicht nach méi Drogen hat an dës ebe just ofgeschléckt huet. Bei der Kontroll am Scanner huet sech dat dunn och erausgestallt an de Mann gouf festgeholl a muss sech virum Untersuchungsriichter veräntwerten.