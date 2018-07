Bëschbrand a Südfrankräich © AFP (Archiv)

Wéinst der Afenhëtzt an dem Manktem u Ree gëtt et de Moment och zu Lëtzebuerg e grousse Risiko vu Bëschfeieren. Duerch déi laang Dréchent kann de Bësch nämlech ganz séier ufänke mat brennen. Dee Risk besteet weider, och wa Reeperiode sollte kommen. Déi ginn, wa se minimal ausfalen, awer net duer, fir de Buedem an der Déift fiicht ze maachen.

Op wat muss ee virun deem Hannergrond besonnesch oppassen? Den Eric Ewald huet mam Directeur adjoint vun der Naturverwaltung doriwwer geschwat.

Risiko vu Bëschfeieren / Reportage Eric Ewald



Et soll een natierlech a virun allem emol kee Feier am Bësch maachen, seet de Laurent Schley. Domat eleng ass et awer net gedoen. Et soll een och keng Zigarettestëmp an de Bësch geheien, well dat e Brandrisiko ass. U sech soll e souwisou ni d'Stëmp an de Bësch geheien. Och Stecker Glas vu Fläsche soll een net dobausse leie loossen, well déi duerch e Luppeneffekt e Feier kënnen ausléisen.

Ma net nëmmen, wann een zu Fouss ënnerwee ass, gëllt et, op verschidde Saachen opzepassen. Neen, och mam Auto soll ee verschiddene Recommandatiounen nokommen, esou de Sous-Direkter vun der Administration de la nature et des forêts. Den Auto soll een zum Beispill net am héije Gras parken, well de Kontakt vun Auspuff oder Katalysator kann e Feier ausléisen. Och d'Weeër an de Bësch soll een net mam Gefier blockéieren, fir datt d'Rettungsdéngschter bäikommen, falls e Feier sollt ausbriechen.

Wann een duerch de Bësch trëppelt, soll een och ëmmer genee oppassen, wou een drun ass. Well esou kann een direkt den 112 alarméieren, wann een Damp oder e Feier sollt entdecken a präzis matdeelen, wou d'Feier ass.

Déi laang Dréchent an de Fait, dass wéineg Ree gefall an doduerch d'Natur ebe komplett verdréchent ass, sinn de richtege Problem, net sou déi grouss Hëtzt, betount de Laurent Schley. 2003, 2015 an zejoert goungen ähnlech Warnungen eraus, well och du wéineg Waasser an der Natur war, déi däers awer brauch. Et gouf an deene Joren allzäit keng gréisser Bëschfeieren. Et ass ze hoffen, dass dat dëser Deeg och de Fall ass.