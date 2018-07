D’Zuel vun de Bierger déi sech un den Ombudsman riichten, well se bei enger Verwaltung net méi virukommen, klëmmt vu Joer zu Joer.

© RTL Archivbild

Et ass den éischten Rapport vum Claudia Monti an hirer Funktioun als Mediateur, deen en Donneschdeg de Moien an der Chamber debattéiert gouf. Den Ombudsman huet zejoert ronn 1.150 Reklamatiounen era krut. Bei engem Drëttel vun de Fäll ass de Mediateur intervenéiert. Bei ronn 87% konnt d’Situatioun duerch d’Agräife vum Mediateur amelioréiert ginn.

Dëst weist, datt d'Institutioun vum Mediateur gutt funktionéiert an och dobaussen ëmmer méi visibel gëtt.

Eent vun den Ziler vum Claudia Monti war et, dem mënschlechen Aspekt eng wichteg Plaz an den administrative Relatiounen ze ginn. Dëse Volet geet wéi e Roude Fuedem duerch de Rapport, dee ronn 130 Säiten huet.

Aus dem Rapport geet ënnert anerem ervir, datt d’Mediatrice net an de Projet vun der Maison des Droits de l’Homme wëllt integréiert ginn – dat fir hir Onofhängegkeet weider ze garantéieren.