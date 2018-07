© RTL Radio Lëtzebuerg / Stéphane Gitt

Naturschutzgebidder besser duerstellen an nohalteg geréieren, dat ass d'Zil vun enger Charta, déi en Donneschdeg an der décker Hëtzt am Ellergronn zu Esch ënnerschriwwe gouf. Vertrieder vum Naturschutz, dem Staat, de Gemengen an der UNESCO waren heifir zesummekomm. D'Schafe vun de sougenannte Comités de pilotage ass jo am neien Naturschutzgesetz virgesinn.

Iwwert e Gebitt vu ronn 3400ha, dat entsprécht bal 4.700 Futtballsterrainen, erstreckt sech den éischte Comité de Pilotage um Site vun de fréiere Minièren. Wéi den Numm et scho seet ëmfaasst de Projet Natura 2000 Gebidder am Süde vum Land an zitt sech iwwert 8 Gemengen. Heibäi géing et da virun allem dorëmmer goen, d’Viraarbecht aus de leschte Joren opzegräifen a fir eng besser Gestioun a Kooperatioun um Niveau vun de bedeelegte Parteien ze suergen. Den Naturschutz stéing dobäi un éischter Plaz an d'Natura-2000-Zone sollen an de Regioune verankert ginn, mä et geet och em d'Sensibiliséierung vum Public, sou de Jan Herr, de Gestionnaire vum Comité “anciens sites miniers”. D'Leit sollen dës Gebidder och kënnen notzen.

Opgrond vum neien Naturschutzgesetz steet dann elo och e méi grousse Budget zur Verfügung. Ongeféier zwou Milliounen Euro fir déi nächst fënnef Joer gi vum Fonds de l'Environnement fir de ganze Comité “anciens sites miniers” bereet gestallt. Dee Montant huet dann och ganz konkret Auswierkungen op d’Mesuren, déi ee fir den Natur- an Aarteschutz kéint huelen, sou de President vum Comité, sou de Mich Leytem. Elo hätt een déi néideg Moyenen fir dës Gebidder op deem ekologesch wäertvolle Stand ze halen an och ze vergréisseren.

Dofir misst reegelméisseg Holz erausgeholl, Biedem erausgeschäert a fräi Flächen an de Gebidder vun de fréiere Minière geschaf ginn. Esou kéint een d’Biodiversitéit an den Natura-2000-Zonen sécherstellen a verhënneren, datt sech op Dauer invasiv Aarte vun Déieren néierloossen. D'Minièren als Réckzuchsraim fir Fliedermais an d'Gréngflächen als Raum fir menacéiert Insekten sollen esou geschützt ginn.

Ma et soll dann och net nëmme bei dësem Comité am Süde bleiwen, betount d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. Am Norden wier ee mat e Gemengen, den Acteuren a Bëschbesëtzer a Kontakt. Am Ganze sollen 8 Pilotprojeten regional uechtert d'Land entstoen.

Esou soll dann och laangfristeg de kulturellen an natierleche Patrimoine vum Land erhale bleiwen.