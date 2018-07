9 Gesetztexter goufen en Donneschdeg an der leschter Chambersessioun vun dëser Legislaturperiod nach ugeholl.Ënnert anerem e Gesetzestext iwwert d'Stabilitéit vum Assurancësecteur. D'Haaptziler dovu sinn engersäits de Consommateur ze schützen an anersäits souvill wéi méiglech Transparenz eranzebréngen an d'Attraktivitéit vu Lëtzebuerg als Standuert vun den Assurancen ze garantéieren.En anere Projet de Loi huet sech mam Schutz vun de perséinlechen Donnéeë beschäftegt. De Rapporteur Eugène Berger huet betount, datt et e ganz wichtege Gesetzestext wier, vu datt déi perséinlech Daten dat wieren, wat ee vun deem aneren ënnerscheet. De Schutz dovu misst garantéiert sinn an e fundamentaalt Recht bleiwen.Iwwert Date goung et och an engem anere Gesetzprojet, nämlech deen iwwer de PNR, de Passagéierdossier - eng EU-Direktiv am Kampf géint den Terror an déi organiséiert Kriminalitéit.Ugeholl gouf dann och e Projet de Loi iwwert eng Partie Infrastrukturprojeten, déi tëscht Metz an der franséisch-lëtzebuergescher Grenz solle realiséiert ginn. De Gesetzestext baséiert op engem Accord, deen am Mäerz wärend enger Staatsvisitt a Frankräich signéiert gouf.Lëtzebuerg huet sech engagéiert fir Projete vun engem maximale Montant vun 120 Milliounen Euro ze kofinanzéieren.