Nom Crash war den Auto schwéier beschiedegt an de Bam war entwuerzelt ginn.De Chauffer gouf mëttelschwéier blesséiert a koum fir eng Kontroll an d'Spidol.D'Streck war fir gutt 90 Minutte gespaart.Am Asaz waren den Asazzenter vu Rouspert mat 6 Pompjeeën an engem Won an den Zenter vun Iechternach mat enger Ambulanz.