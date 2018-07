En Donneschdeg den Owend deelt Delhaize Lëtzebuerg iwwert déi gedréchent Goji-Bieren, déi gären als "Super Food" vermaart ginn, mat:

Delhaize Luxembourg demande à ses clients de ramener en magasin le produit « baies de goji 200g » des lots suivants :



LOT 1 : 8057007 – DDM 28/12/2018

LOT 2 : 8057008 – DDM 25/01/2019



Nous avons été informés via contrôle et analyses de l'AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire - Agence belge) que ces deux lots se sont révélés non-conformes quant aux résidus de nicotine, supérieurs à la norme. Le taux analysé peut comporter un risque pour le consommateur, particulièrement pour les enfants.



Voilà pourquoi Delhaize demande à ses clients de ramener les lots concernés dans leur magasin Delhaize, où ils seront remboursés de leur achat.



Entre-temps, Delhaize a déjà retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Il est demandé aux clients qui ont acheté ce produit de ne pas le consommer. Les clients ont la possibilité de rapporter le produit en question au point de vente où ils l'ont acheté. Le remboursement de chaque article concerné est garanti.

Les autres produits du même assortiment "fruits secs" ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés en toute sécurité. Delhaize tient à s'excuser pour les désagréments occasionnés.

Info produits :

Nom : DELHAIZE GOJI 200G

Marque : Delhaize

Code EAN : 5400112328378

Numéros de lot :

LOT 1 : 8057007 – à consommer de préférence avant le 28/12/2018

LOT 2 : 8057008 – à consommer de préférence avant le 25/01/2019

Période de commercialisation : 04/06/2018 – 25/07/2018

Conseils et informations destinés aux consommateurs :



Que faire si vous avez déjà acheté le produit ?

Ramener les lots concernés dans un magasin Delhaize, où ils seront remboursés.

Pour de plus amples informations, les clients peuvent s'adresser à notre service Clients au numéro 00800/33 54 24 93.