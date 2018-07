Ee Liichtblesséierte gouf et an der Nuecht op e Freideg um 2.45 Auer an engem Accident zu Esch am Rondpoint Raemerech. 1 Auto war an d'Ongléck verwéckelt.

© Steve Müller (Archiv)

Op der Plaz war ënnert anerem de Samu vun Esch. Géint 18 Auer en Donneschdeg den Owend hate sech op der A4 tëscht Esch a Lalleng en Auto an e Camion ze pake krut. Och hei gouf eng Persoun liicht blesséiert.



Zu Esch an der Rue d'Audun an zu Leideleng an der Rue Léon Laval waren en Donneschdeg den Owend Hecken a Brand geroden. An tëscht Nidderfeelen an Heischent hat eng landwirtschaftlech Maschinn Feier gefaangen. Et ass kengem eppes geschitt.