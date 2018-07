Bis den 19. August gëtt op deene meeschte Schantercher am Land net geschafft. Betraff si ronn 18.000 Beschäftegter, déi sech deelweis schonn en Donneschdeg den Owend op de Wee Direktioun Vakanz gemaach hunn.



Fir verschidde Branchen gëllt awer eng Exceptioun. Et ass dat ënnert anerem fir d'Elektriker, d'Schräiner, d'Usträicher oder nach Daachdecker de Fall. De 6. August ass et dann un der Rei vun den Heizungs-, Sanitär- an de Klimatisatiouns-Installateuren, fir an hir wuelverdéngte Vakanz ze goen.



An dësem Secteur dauert de Kollektivcongé bis de 24. August. Op verschiddene grousse Schantercher am Land gëtt awer och iwwert de Summer weider geschafft. Derogatioune gëllen ënnert anerem fir de Chantier vum Tram oder nach fir verschidde Fleegeheemer a Schoulen, dorënner den neie Lycée zu Klierf.