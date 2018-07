© AFP (Archiv)

Déi eenzel Phase vun enger Mounddäischtert, hei Biller vu Bogota de 27. September 2015. © AFP-Archiv

Eng Foto vum 28. September 2015, wou et keng absolut Totalitéit gouf. © Roby Kieffer, Amateur-Astronom vu Schëffleng

E Freideg den Owend gëtt et déi längsten total Mounddäischtert vum Joerhonnert ze bewonneren - si dauert ongeféier 103 Minutten. An där Zäit fierft de Mound sech kofferfaarweg bis feierrout.Déi komplett Däischtert fänkt um 21.30 Auer un an dauert bis 23.13 Auer. Um 22.22 ass d'Totalitéitsphas maximal.Parallel ass de Mars sou hell a grouss wéi zanter 15 Joer net méi, dat well en der Äerd grad no ass.Eréischt den 9. Juni 2123 gëtt et nees eng Mounddäischtert, déi 3 Minutte méi laang dauert.