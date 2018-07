Landesverband géint Luxtram/Reportage Claude Zeimetz



Wann de Freideg de Moien déi 3 nei Arrêten vum Tram an der Stad ageweit ginn, wëllen d'Gewerkschafte Landesverband an OGBL mat engem Protestpiquet op d'Aarbechtskonditiounen vun de Mataarbechter vu Luxtram opmierksam maachen. Konditiounen, déi ongerecht a skandaléis wiere bei engem Betrib, deen zu Zweedrëttel dem Staat an engem Drëttel der Stad Lëtzebuerg gehéiert. D'Syndikater gesinn d'Politik kloer an der Verantwortung a wëlle si e Freideg drun erënneren.

Et ass effektiv éischter eng Erënnerung, oder soe mer besser eng weider Etapp am Sozialkonflikt, well d'Reprochë sinn alles anescht wéi nei an dowéinst sinn d'Leit sou lues mat hirer Gedold um Enn. Zanter dem Ufank vun de Kollektivvertragsverhandlungen am November, hunn OGBL a Landesverband ëmmer erëm drop opmierksam gemaach, datt d'Mataarbechter vu Luxtram bei de Paien an den Aarbechtsstonnen méi schlecht gestallt sinn, wéi hir Pendanten op der Bunn oder de städtesche Busser. Dobäi misst ee Luxtram kloer am ëffentlechen Déngscht gesinn, esou de Christian Sikorski, Generalsekretär vum Syndikat ëffentlechen Déngscht beim OGBL.Net drobar, duerfir missten d'Paien un déi vum ëffentlechen Déngscht ugepasst ginn. An och bei den Aarbechtsstonnen wieren d'Tramschauffere benodeelegt. De President vum Landesverband Georges Merenz betount, bei den Tramschaufferen wier eng maximal Amplitude vun 13 Stonnen, bei der Bunn nëmme vun 10. Och bei der Rouzäit wieren der bei Luxtram nëmmen 11 virgesinn, bei der Bunn ganzer 14.D'Mataarbechter vu Luxtram hunn iwwregens bis haut nach ëmmer kee Kollektivvertrag. De Sozialdialog mat der Direktioun wier nämlech äusserst schwiereg. De Georges Merenz ënnersträicht, dass allkéiers, wa si do wieren, géing vill geschwat ginn, géing awer net vill dobäi erauskommen an et wier ee gezwongen, fir ze streiken.D'Direktioun hätt just wëllen den Tramschaufferen eppes Klenges an der Pai bäiginn, ma dat hätt d'Mataarbechter nach méi gespléckt an iwwert d'Aarbechtskonditioune wéilt d'Direktioun bis ewell guer net schwätzen.D'Bereetschaft, fir ze streiken, wier op alle Fall do, déi wier iwwregens scho bei der Aweiung am Dezember do gewiescht, heescht et vu Landesverband an OGBL. Wat genee e Freideg geplangt ass, wollte si am Virfeld net verroden. Dem Christian Sikorski no wäert ee sech op alle Fall bemierkbar maachen, besonnesch och bei der Politik, déi sech bis elo och net besonnesch dialogbereet gewisen hätt. D'Politik misst agräifen an eppes maachen.Eng Reunioun, déi fir e Mëttwoch geplangt war, ass kuerzfristeg ofgesot an op de September verréckelt ginn. D'Gewerkschaften hunn d'Gefill hei géif nëmmen op Zäit gespillt, wa méiglech bis no de Wahlen an datt déi Responsabel elo fir d'Aweiung einfach keng schlecht Press wollt. Eent ass sécher den éischten Trajet vum Tram mat Passagéier erof op d'Stäreplaz wäert vu rosene Gewerkschaftler begleet ginn. D'Leit solle gesinn, wat hannert de Kulisse leeft.