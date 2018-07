© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Der Caixa Geral de Depósitos hir Succursale zu Lëtzebuerg hält no 21 Joer Aktivitéit am Grand-Duché op.



D'Verhandlunge fir de Sozialplang hu ronn 10 Deeg gedauert. D'Gewerkschafte sinn alles anescht wéi zefridde mam Resultat. D'Propositioun vun der Succursale wier respektlos vis-à-vis vun den Employéen, déi sech elo an enger ganz schwiereger finanzieller Situatioun erëmfanne wäerten. Déi aktuell Propos wier wäit ënnert deem, wat am Bankesecteur a sou Situatiounen üblech wier.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Plan Social chez Caixa Geral de Depósitos



Les négociations pour un plan social à la Banque d’Etat portugaise, Caixa Geral de Depósitos S.A., ont commencé mi-juillet 2018, mais malheureusement n’ont pas encore aboutis. Les syndicats ALEBA, LCGB-SESF et OGBL-SBA font le point sur l’état des négociations.



L’ALEBA, le LCGB-SESF et l’OGBL-SBA sont révoltés par les conditions imposées par l’employeur qui n’est

pas le décideur.



Une Banque d’Etat avec des employés fidèles, loyaux et qui ont fait sa prospérité a décidé de fermer son

activité au Luxembourg après 21 années de présence au Grand-Duché de Luxembourg.



Après près de 10 jours de négociations la proposition présentée par la Succursale est jugée irrespectueuse vis-à-vis des employés qui vont perdre leurs emplois et se retrouver dans des situations financières difficiles. En effet, la proposition actuelle est nettement en-dessous de ce qui se pratique habituellement dans des situations similaires. En effet, la proposition ne correspond même pas au quart de ce qui est d’usage dans le Secteur Bancaire.



L’ALEBA, le LCGB-SESF et l’OGBL-SBA dénoncent dès lors aujourd’hui fermement cette attitude inacceptable, qui montre que la Banque ne veut pas reconnaître ses responsabilités sociales face à ses salariés, victimes innocentes de cette fermeture, et ce avec le concours et sur les conseils de leurs avocats.



En d’autres termes : une prise d’otage des salariés, ce qui est plus qu’honteux !



Communiqué par l’ALEBA, le LCGB-SESF et l’OGBL-SBA



