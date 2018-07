D’Resultater géifen hiren Erwaardungen entspriechen. Esou heescht et am Communiqué vun der SES, déi hir Zuele fir dat 1. Semester 2018 presentéiert hunn.

© Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg

Zwar geet d’Netto Resultat op ee Joer gekuckt erof, dat vun 275 Milliounen Euro am 1. Semester zejoert op 227 Milliounen Euro dëst Joer, an awer schéngt ee beim Satelittebedreiwer zefridde sinn, dat well de Chiffre d’affaires récurrent ëm 1,5 Prozent progresséiert huet, heescht et vum CEO Steve Collar am Communiqué vun der SES.Den normale Chiffre d’affaire allerdéngs läit elo net méi knapp iwwert enger Milliard Euro. Hei gouf nämlech eng liicht Baisse vun 0,5 Prozent notéiert. D’SES kënnt elo op ee Chiffre d’affaire vun 981 Milliounen Euro. Trotzdeem gëtt vun zolitte Resultater geschwat. An och fir d’Zuelen bis 2020 wäert een wat d’SES Networks ugeet positiv an d’Zukunft kucken, hei sollen d’Previsiounen agehale ginn. Allerdéngs wier ee wat de Beräich SES Video ugeet méi virsiichteg.

Fir d’SES stinn dann och weider Projeten un, zum Beispill de 5G an den USA, wou den Ament den Dossier bei der FCC der Federal Communications Commission läit. D’SES huet do eng Propose gemaach. Et kéint hei een Accord zustane komme, wou et eng Win-Win Situatioun géif ginn, heescht et am Schreiwes vun der SES. Millioune Foyeren kéinten dee Moment an den USA op de 5G zeréckgräifen.

Am Communiqué vun der SES heescht et da weider, datt de Carnet mat de Commanden op den 30. Juni 2018 ee Wäert vu 7,1 Milliarden Euro hat. D’lescht Joer ëm déi selwecht Zait waren et 7,4 Milliarden Euro.



Link: De komplette Communiqué mat allen Zuelen