Juristesche Sträit ëm PAP Walfer / Reportage Eric Ewald



Den Tribunal administratif huet hire Recours als fondéiert ugesinn. Deemno hunn d'Riichter d’Decisioun vum Walfer Gemengerot vum November 2016 iwwert d'Unhuele vun deem PAP an d'Entscheedung vum Inneminister vum Dezember 2016, fir déi Decisioun guttzeheeschen, annuléiert. Den Dossier muss zréck bei den Dan Kersch, d’Gemeng an de Staat hunn den Demandeuren eng Indemnité de procédure vun 1.500 Euro ze bezuelen.

Vun Dezember 2015 bis Januar 2016 loung dee Projet d'aménagement particulier fir de Kär vun der Gemeng an der Walfer Märei aus, 8 Eefamilljenhaiser an 3 Residencë mat Commerce waren dora virgesinn. Am Januar 2016 haten eng Rëtsch Awunner dem Schäfferot hir Objektiounen dozou presentéiert, nawell hat de Gemengerot dee PAP am Juli 2016 eestëmmeg ugeholl. Am September 2016 haten d’Awunner beim Inneminister dogéint reklaméiert, den Dan Kersch hat d'Entscheedung vum Gemengerot am Oktober 2016 net guttgeheescht, wéinst enger Net-Konformitéit zum PAG vun der Gemeng. Nodeems de Gemengerot am November 2016 de PAP ënner verschidde Konditiounen ugeholl hat, huet de Minister am Dezember 2016 gréng Luucht fir dës Decisioun ginn. Am Mäerz zejoert waren d’Demandeuren dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen.D’Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass de Plan d'aménagement particulier nëmmen en Deel vun den Terraine betrëfft, déi solle bebaut ginn, dofir wär d’Ausschaffe vun engem Plan directeur néideg gewiescht. Wéi de PAP ugefaange gouf, ausgeschafft ze ginn, ware verschidde Parzelle baussent der Zon, déi ze bebaue war, aklasséiert. Déi Parzelle goufen dunn awer an eng "Zone à urbaniser" aklasséiert duerch d'Modifikatioun vum PAG vun der Gemeng, déi am Mee 2016 vum Minister approuvéiert gouf. Dono gouf e Plan directeur zum PAP ausgeschafft, dora goufe Parzellen nieft deem Plan d'aménagement particulier als bebaubar ugesinn. Well et doran net ëm déi ganz Zon geet, déi z'urbaniséiere wär, wär kee Plan directeur fir déi ganz Parzellen ausgeschafft ginn. An deem Fall wär allerdéngs e globaalt urbanistescht Konzept noutwendeg gewiescht, wat awer gefeelt huet an och net virgesi war. De PAP iwwer eng Gesamtfläch vu bal 80 Ar wär z'annuléieren, well keen esou e globaalt urbanistescht Konzept virlouch an och kee Plan directeur iwwert d'Parzelle vum Plan d'aménagement particulier an déi niewendrun. D’Prozedur, fir d'Ausschaffe vum PAP, wär doduerch ongülteg gemaach ginn. D'Gemengen- an d'Ministeschdecisioune wären dofir z'annuléieren an d’Privatleit sou wéi d’Immobilière hätten donieft eng Indemnité de procédure vun 1.500 Euro zegutt.