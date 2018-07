Ënner anerem soll e Comité d'Sécherheetspolitik vun de Informatik ausschaffen an et wëll ee mat anere ëffentleche Partner zesummeschaffen.

No der Chamberleaksaffär am Fréijoer huet de Büro vun der Chamber véier Mesure getraff, fir de Sécherheetssystem um Krautmaart ze verbesseren.

E sougenannte Comité d’accompagnement wäert gegrënnt ginn, deen eng Sécherheetspolitik vun der Informatik an der Chamber soll ausschaffen.

Et wäert och e Responsabele genannt ginn, fir sämtlech informatesch Equipementer. Parallel solle Collaboratioune mat ëffentleche Partner geschloss ginn, an et wëll een déi intern wéi extern Expertise stäerken.

D'Journaliste vum Radio 100,7 haten Ufanks dës Joers jo erausfonnt, dass et relativ einfach méiglech war, fir sech Zougang zu vertraulechen Dokumenter um Internetsite vun der Chamber ze verschafen, wat nawell héich Wellen geschloen hat.

De Chamberpresident Mars di Bartolomeo huet präziséiert, datt een zu kengem Zäitpunkt Plainte géint de Radio100,7 gemaach huet, d‘Chamber hätt de Parquet just iwwert de Virfall informéiert. Iwwer d‘Suitte vun der Affär géing alleng de Parquet decidéieren an et hätt een als Chamber och keng weider Informatioune wou den Dossier drun ass.