Well deen aktuelle Policehelikopter no un der Pensioun wär, hätt een dee wëllen ersetzen, sot de Minister fir bannenzeg Sécherheet a Verdeedegung. Well ee mat engem Helikopter awer net vill kéint maachen, hätt ee sech fir de Kaf vun zwee decidéiert, sou den Etienne Schneider.Dës zukünfteg Helikopteren, déi och nuets kënne fléien, kaschten zesumme ronn 24 Milliounen Euro, dobäi kommen Ënnerhaltskäschte vun 3 Milliounen Euro d'Joer, fir déi zwee.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué par: Direction de la défense

Le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Étienne Schneider, a annoncé en date du 27 juillet 2018 la commande ferme par la Défense luxembourgeoise de deux hélicoptères multi-rôle Airbus du type H145M dans le but de répondre également aux besoins de Police Lëtzebuerg en créant un maximum de synergies dans le cadre de l'exploitation.

L'acquisition des deux hélicoptères s'inscrit dans la mise en œuvre des «Lignes directrices de la politique de défense du Luxembourg à l'horizon 2025 et au-delà» et plus particulièrement dans le développement d'une composante aérienne au sein de l'armée luxembourgeoise. La politique du double usage – militaire et civil – permet que certaines capacités acquises par la Défense au titre de l'effort de défense seront également disponibles au profit d'autres acteurs. Les 2 hélicoptères multi-rôle Airbus H145M assurent ainsi à terme aussi le renouvellement de la flotte actuelle de Police Lëtzebuerg.

Le Luxembourg ayant adhéré début 2018 à un partenariat de soutien auprès de l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA) à Capellen, celle-ci a mené le processus d'acquisition des deux hélicoptères en étroite coopération avec la Direction de la défense et Police Lëtzebuerg. La NSPA sera également mise à contribution en ce qui concerne la négociation d'un contrat de service utile à l'exploitation des hélicoptères durant une phase initiale, la mise sur pied d'une composante aérienne au sein de l'armée et la constitution d'un pôle gouvernemental aérien à double usage au Findel en application des objectifs fixés par les «Lignes directrices de la politique de défense du Luxembourg à l'horizon 2025 et au-delà».

Outre les missions de surveillance et de recherche de personnes disparues, le profil de mission des deux nouveaux hélicoptères inclura les cas d'urgences ou de catastrophes au sein des frontières nationales et même au-delà. Les deux hélicoptères seront livrés au deuxième semestre 2019 et devraient entrer en service début 2020.