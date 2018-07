Am Kontext vun den 2 Accidenter den 25. Juli, eemol een op der Escher A4, deen aneren op der Diddelenger A3, sicht d'Police elo no Zeien.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Police Lëtzebuerg

© Police Lëtzebuerg

Den éischte Virfall um 16.20 Auer op der Escher Autobunn, war op der Héicht Lankelz geschitt. All Informatioun ass fir den 113.Besonnesch beim Accident op der Diddelenger Autobunn, ass d'Police op d'Hëllef vun Aenzeien ugewisen. Do soll e Camion an de Virfall verwéckelt gewiescht sinn, de Chauffer wier awer weidergefuer. Sämtlech Detailer iwwert de Camion si bei der Diddelenger Police ze mellen um 2446 9500.