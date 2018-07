© RTL Archivbild

En Donneschdeg den Owend um 20.20 Auer goufen d'Secouriste an d'Avenue Monterey geruff, well do eng alkoholiséiert Fra um Buedem loung. Wéi d'Rettungsleit hir wollten hëllefen, huet si aggressiv reagéiert. Och am Spidol huet si sech net berouegt, mä huet souguer nach en Infirmier ugegraff.D'Police huet misse geruff ginn. Ier d'Beamten ukoumen, hat d'Fra sech zwar nees eenegermoossen am Grëff, huet dunn awer ugefaange mat Féiss ze rennen. Well si eng Gefor fir sech an anerer duergestallt huet, gouf si zur Ausniichterung mat op de Policebüro geholl. Nach ier si do ukomm sinn, huet d'Fra engem Beamten an d'Hand gebass an ass ënnerwee ëmmer méi ausgeflippt.Mat vill Méi hunn d'Polizisten d'Fra an d'Zell erakritt, dobäi gouf deeselwechte Beamten eng zweete Kéier an d'Hand gebass. Béid Poliziste goufen donieft mat Féiss gerannt a bei der Aktioun liicht blesséiert.Déi ganz Geschicht bleift net ouni juristesch Suitten.