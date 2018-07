D'Gesetz iwwer d'Computer-Aarbecht doheem, beim Staat, gëtt et schonn zanter 2003. 2012 koum dunn e Règlement grand-ducal, mä wéi et soll goen an eng serieux Evaluatioun – bis ewell Fehlanzeige. Den Dan Kersch huet duerfir e breede Feldversuch maache gelooss.

D'Staatsbeamte kruten e securiséierte Laptop mat heem an hunn dierfte wielen tëschent zwee Regimmen: ee festen Dag doheem amplaz um Büro oder e flexibelen Dag. An d'Leit waren zefridden, hu sech wuelgefillt a soten och , een Dag manner op der Strooss an am Stau, dat wier fein. D'Motivatioun wier dernieft grouss an d'Leit wiere manner gestresst gewiescht.

Ee Resultat ass elo schonn däitlech: De Règlement grand-ducal muss onbedéngt verännert ginn. D'Stagiaire an d'Chef vum Service wieren den Ament nach ausgeschloss. Och Leit, déi net zu Lëtzebuerg wunnen, sinn nach ausgeschloss.

Erauskoum ass nach Erstaunleches: d'Télé-Travails-Leit ware manner krank an hire Rendement war besser. Wat den Dan Kersch net verwonnert: Vertrauen an d'Mataarbechter, seet hien, lount sech, well da schaffe si besser a méi séier wéi bei Dienst nach Vorschrift.