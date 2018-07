© Didier Weber

Den Tenor vun der Pressekonferenz war, dass Iechternach vergréissert soll a vill nei Awunner ugezunn ginn. D’Stad Iechternach huet am Gemengesall hir Stadsentwécklungsprojeten à court terme virgestallt. De Gemengepapp Yves Wengler vun der CSV huet houfreg zwee gréisser ëffentlech Projete presentéiert an ass och op fënnef Privatbauprojeten kuerz agaangen.





Stadentwécklung Iechternach / Reportage Max Schmitz



Vu Mäerz 2019 u soll ee Projet vun 113 Wunnunitéiten, genannt „Oachtergäert“, an Ugrëff geholl ginn. Bei dësem Projet, deen tëscht der Lëtschebaach an der Thoull-Stross, dat heescht hannert dem Supermarché mam grénge Logo, entstoe soll, gehéiere 27 Terrainen der Gemeng.

Den zweete Projet ass de Bau vun der provisorescher Busgare "Bréil" nieft dem Parking vum Supermarché. Déi Gare soll an zwee Méint fäerdeg sinn an de Busverkéier an der Abteistad reduzéieren. De Buergermeeschter hätt léiwer direkt eng definitiv Busgare gebaut, mä dat ass net méiglech gewiescht.



Et ass een sech fir den Terrain, wou déi definitiv Busgare soll hikommen, mam Proprietär eens, den Terrain gehéiert awer nach net der Gemeng. Wann een awer bis Proprietär ass, wollt een eng Garage fir d'Autoen drënner bauen an dono d'Busgare dropsetzen. Et ass der Gemeng wichteg, datt een eng Busgare huet, déi een awer och mat engem Parkhaus fir Privatautoe kombinéiert.

Dräi vun de fënnef Privatprojete sinn no bei der Kräizung vun der Lëtzebuerger Strooss mat der Maximilien-Strooss. Den Yves Wengler mengt awer net, dass déi Chantieren de Verkéier op der Plaz géife staark behënneren.

All déi Projeten zesumme sollen bis Mäerz 2021 Wunnraum fir ronn 380 Leit a véier Geschäftslokaler bidden. D’Zil vun der Abteistad ass, datt d'Populatioun à moyen terme vun 5.600 op bis op 8.000 Awunner klamme soll. Méi Awunner géifen och méi Recette vum Inneministère bedeiten. Dëse Wuesstem gesäit de Schäfferot also ganz positiv.

Dës Projete passen dem Buergermeeschter no an d’Konzept, dat d’Initiativ Stadtentwicklung Echternach zanter 2014 entwéckelt huet. Dat Ganzt ass wéi en Domino an dat hei ass elo deen éischte Steen, dee fält. Dat Ganzt ass am Konsamtkonzept, wat een zu Iechternach huet, mat ageplangt.

Vun der berühmt berüchtegter „Petite Marquise“ ass ganz wéineg geschwat ginn, de Progrès vun dësem Projet soll a 6 Méint virgestallt ginn. Deemno affaire à suivre.