Usill/Reportage Maxime Gillen



Op dës an aner Froen zur Landesplanung sollen d'Plans directeurs sectoriels, déi den Ament finaliséiert ginn, Äntwerte liwweren. En éischte Projet läit um Dësch. Ma domat ass net jiddereen averstanen.

D'Usill, d'Unioun vun de lokalen Interesseveräiner aus der Stad, zum Beispill huet hirer Gemeng elo eng Lëscht mat Verbesserungsvirschléi virgeluecht. Nieft méi Gréngzonen an der Stad, fuerdert d'Usill haaptsächlech Solutioune fir de Mobilitéitsproblem. D'Awunner vun der Stad hätten es genuch mat verstoppte Stroossen, verknaschter Loft an de villen Autoen, déi sech Schläichweeër duerch d'Wunnquartiere sichen, heescht et vun der Vereenegung. Grad wat d'Infrastrukturen ugeet, géif et nach vill Retard opzehuelen an dofir misst ee verschidde Pläng nei iwwerdenken, seet d'Rita Herrmann, Presidentin vun der Usill.



De Pläng vun der Regierung feelt et der Usill no och u Kohärenz. Ee Beispill ass de neien Tracé vun der Nationale 3, déi den Ament nach vu Bouneweg iwwer Hesper op Fréiseng féiert. Laut Plang soll d’N3 an Zukunft mam Tracé vum Tram, vun der Gare op den Houwald verlafen an dann do ophalen.



D’Usill bedauert och, dass d’Zuchstreck op de Findel net realiséiert gëtt. Ëmmerhi gouf viru Joren eng ënnerierdesch Gare beim Fluchhafe gebaut, déi bis haut einfach eidel steet. D’Gemengen hunn bis Enn August Zäit hir Virschléi anzereechen. Spéitstens da gesäit d’Usill och wéi vill vun hirem Avis opgegraff gouf.