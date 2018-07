Wat huet sech an de leschte Joer an der Gesondheetspolitik fir d'Leit verbessert?

D'Gesondheetsministesch ass op Tour fir méi Bierger-Dialog (27.07.2018) Wat huet sech an de leschte Joer an der Gesondheetspolitik fir d'Leit verbessert?

D'Lydia Mutsch huet d'Bierger geruff: „Mir këmmeren eis ëm är Gesondheet“ esou de Slogan vun de Konferenz-Owenter. Gläichzäiteg ass et de Message: Kommt a lauschtert emol no.Mam schéine Wieder dobaussen war bannen am Festsall zu Suessem de virwëtzege Public dach zimlech iwwerschaubar. Ëmsou méi huet d'Ministesch betount, datt eppes geschitt. Grad bei de Waardezäiten an den Urgencen. Bis Enn 2019 soll dofir gesuergt ginn, datt Leit bannent 10 Minutten wëssen, wat mat hinne geschitt.Patiente erzielen hirersäits: Vum gudden Zesummespill tëscht den medezineschen Servicer vum Spidol an och der Maisons médicale wier een nach wäit ewech. Et wënscht ee sech eng besser Prise en charge.