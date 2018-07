Esch-Sauer ass eng vu sechs Gemengen, déi um Stau leien, an déi éischt, déi vun der geplangter Waasserschutz-Reform betraff ass. Dat heescht, dass d'Baueren, déi zu Eschduerf um Plateau iwwert dem Stau Land, hunn, vum 23. Dezember un hir Felder just nach ënner ganz strengen Oplage kënne bewirtschaften, fir d'Waasser am Stauséi ze schützen. D'Bauere fäerten elo ëm hir Existenz, dat Ganzt wier eng Virwëtztut, mat elauter Froen dran, ouni Äntwerten.

Also de Roger Origer huet en am Blutt, de Plateau uewen um Stau, eng wonnerbar Kulturlandschaft, schwäermt de Bauer vun Eschduerf, deen aus eegener Erfarung weess, dass hire Buedem hei nach ni en einfache Charakter hat.

Et ass eng Kulturlandschaft, déi iwwer 100 Joer gepräägt ginn ass, wou sech honnerte vu Leit richteg krepéiert hunn. Et ass keng Landschaft vun engem, deen an engem Ministère an der Stad e gudden a waarme Stull huet. Et ass vun de Leit um Terrain, vun de Bauere gemaach ginn.

Mä et si genee déi aus der Stad, déi elo wëllen iwwer dës 107 Hektar Land decidéieren an domadder och iwwer d'Existenz vun de Baueren hei uewen. Ronderëm de Stau leie 6 Gemengen an Esch-Sauer ass déi éischt, déi vum neie Waasserschutzreglement betraff ass. Déi ganz Fläch géif an Zonen opgedeelt, mat strenge Virschrëften, wat d'Bewirtschaftung ugeet. Vu komplettem Verbuet drop ze schaffe bis bei den Asaz vu Planzeschutzmëttel an d'Düngen, dat ee guer net méi däerf. Ouni Konsequenze bléif dat net, klot de Roger Origer, deen e Véierel vu sengem Land hei um Plateau leien huet a fënnt, dass säi Betrib richteg d'Aaschkaart gezunn hätt. Och dem Sandra Marnach platzt de Kolli: 18,6 Hektar huet hire Betrib an dëser Zone leien a bal déi selwecht Quantitéit Suergen.



Et sinn e puer Saachen, déi de Bauere komesch virkommen. Um ganze Plateau, dat sinn 107 Hektar, däerf keng Mëscht méi gefouert ginn, dofir dierf een awer chemesch düngen. Am Kloertext heescht dat, datt ee biologesch net bewirtschaften, awer chemesch düngen dierf. An dobäi kënnt nach, datt een déi Flächen net méi ugerechent kritt. All Bauer muss pro Kou esouvill Metercarré Land hunn. Wann een elo déi Flächen ronderëm de Stau net méi ugerechent kritt, heescht datt fir d'Baueren, datt een esouvill manner Béischte muss halen an doduerch esouvill manner Mëllech ka produzéieren. Fir d'Baueren ass dat e massive finanzielle Verloscht.

Hire Buedem hei wier voller Steng a géif verkëmmeren, wa si näischt méi dierfte maachen, seet d'Bauerefra vun Eschduerf, déi grad ewéi de Roger Origer präziséiert, dass kengem d'Waasser oder de Waasserschutz egal wier. Ganz am Géigendeel. Si sinn an der Laku engagéiert, der Landwirtschaftlecher Kooperatioun Uewersauer, a wieren op fir all Diskussioun mat der Politik. Ënner esou Konditioune kéinte si hei awer weder schaffen nach liewen.