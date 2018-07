E Méindeg an en Dënschdeg wäert de Passbüro an der Stad fir 2 Deeg zou sinn.

© MAEE

Vum 1. August un huet de Passbüro eng Nei Adress: 6, Rue de l'ancien Athénée an der Stad.Fir déi ganz Plënneraktioun duerchzezéien, wäert de Passbüro an der Stad e Méindeg an en Dënschdeg zou sinn. An där Zäit kënnen da just Urgencen traitéiert ginn, dofir muss ee sech awer u Guichet.lu wenden, um 11, Rue Notre Dame.

Hei de Communiqué, deen een op der Säit vum Ausseministère fënnt:

Déménagement du Bureau des Passeports, Visas et Législations (BPVL) du MAEE

A partir du 1er août 2018, les guichets et bureaux du BPVL se situeront à l'adresse

6, rue de l'Ancien Athénée, L-1144 Luxembourg.

Les horaires d'ouverture des guichets resteront les mêmes: 8h30 à 16h00.

En raison de ce déménagement, les bureaux et guichets du BPVL seront exceptionnellement fermés les 30 et 31 juillet 2018.

Pendant ces deux jours, seules les demandes de passeport en procédure d'urgence pourront être traitées à l'adresse suivante:

Guichet.lu - 11, rue Notre-Dame (8h30 à 16h00).