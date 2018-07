Virun der Stater Gare si vun de Moien 10 bis de Mëtten um 14 Auer Informatiounsstänn iwwert déi eenzel Zorte vun Hepatitten, dat um Weltdag géint dës Krankheet. D'Leit sollen op d'Risiken dovun opmierksam gemaach ginn.



D'Informatiounsstänn si vum Gesondheetsministère, vum „Luxembourg Institute of Health“, vun der AIDS-Berodung a vum CHL. De Public wäert ënner anerem an de mënschleche Kierper andauche kënnen, fir zum Beispill d'Hepatite C besser ze verstoen, oder Tester maache kënnen. Duerch d'Hepatitte vum Typ B an C stierwe weltwäit all Joer eppes méi wéi 1,3 Millioune Leit.