No senger Flucht aus Spuenien gouf hien op Uerder vun engem europäesche Mandat d'Arrêt an Däitschland festgeholl.

© AFP (Archiv)

De Carles Puigdemont ass net méi an Däitschland, mä zu Bréissel ukomm: Dat huet e Samschdeg de Moien den däitschen Affekot vum katalanesche Separatisteleader matgedeelt. Am Hierscht war de 55 Joer ale Politiker nom verbuedenen Onofhängegkeetsreferendum a Katalounien als President vun der autonomer Regioun ofgesat ginn. Doropshi war hien, fir enger Prisongsstrof z'entgoen, op Bréissel gaangen, am Mäerz awer a Schleswig-Holstein festgeholl ginn, op Basis vun engem spuenesche Mandat d'arrêt.



De Carles Puigdemont hat virun Deeg ewell ugekënnegt, a säin Exil an d'Belsch zréckzegoen.