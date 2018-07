© RTL (Archiv)

Beem a Planze musse genat ginn an d’Leit sollen esou vill wéi méiglech drénken. Déi déck Hëtzt an deene leschten Deeg an iwwer déi lescht Wochen bréngt esou munch Problemer mat sech. A verschiddene Länner ginn d’Waasserreserve scho knapp, ma och hei zu Lëtzebuerg ass et net, fir es ze verhondsen.



Waasserreserven / Reportage Danielle Goergen



An dat, well d’Vegetatiounsperiode méi laang ginn. An deene Méint kann de Reen net bis an d’Grondwaasser sickeren, well d’Planzen dat meescht verbrauchen. D’Grondwaasser mécht d’Halschent vun eisem Drénkwaasser aus. Dës Reserve fëlle sech awer nëmmen an de Méint vu September bis Mäerz oder Abrëll nees op, wann u sech keng Vegetatioun do ass. Eist d'Grondwaasserreserve sinn an deene leschte Joren zeréckgaangen, erkläert d’Brigitte Lambert, Chef de Division vum Drénkwaasser an der Waasserverwaltung.



An de Wanteren tëscht 2014 bis 2017 ass ënnerduerchschnëttlech wéineg Reen an de Wanterméint gefall. Dat huet dozou gefouert, datt den Niveau vum Grondwaasser gefall ass. De Reen, deen de leschte Wanter iwwer gefall ass, huet dofir gesuergt, datt den Niveau net nach méi gefall ass.

Wann d’Vegetatiounsperioden och an Zukunft esou laang unhalen, da ginn d’Reserve vum Grondwaasser zeréck. Hei am Land ass d’Waasser zwar nach net knapp, mä d’Leit sollen trotzdeem lues maachen. Dëst d'Joer fält d’Dréchent an de Congé Collectif. Well vill Leit an der Zäit fortfueren, geet de Verbrauch vum Waasser erof.



Et hält een awer d'Situatioun vum Waasser am Aen, well et kann iergendwann dozou féieren, wa genat gëtt oder d'Schwämmen opgefëllt ginn, datt et zu enger extrem héijer Consomatioun kënnt.

Esou laang wéi d’Temperaturen iwwer 30 Grad bleiwen an et net reent, soll een dofir och Waasser spueren. D'Waasser aus dem Schwammbaseng soll zum Beispill genotzt ginn, fir d’Planzen ze nätzen. Déi sollen dann och just Owes genat ginn, wann et nees ofkillt.