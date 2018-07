Keng Indikatioun fir Friemawierkung Läich vu 46 Joer alem Mann fonnt no Sichaktioun zu Elveng

Zënter 2 Deeg gouf eng Persoun vermësst, no där d'Police mat der Hondsstaffel, den Hënn vum CGDIS an dem Policehelikopter am Bësch zu Elveng gesicht huet.

Vun RTL