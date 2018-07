An der Stad hat en Auto e Foussgänger ze packe kritt, Feiere goufen zu Stengefort an Nidderkuer gemellt.

Am Lokale mellt den 112 een Accident e Samschdeg den Owend géint20.30 Auer. Um Boulevard Royal an der Stad war eng Persoun vun engem Auto ugestouss ginn. Op der Plaz waren d'Ambulanz an d'Secouristen aus der Stad.

Zweemol huet et da gebrannt. Um 17.45 Auer huet eng Heck zu Stengefort Feier gefaangen. Um kuerz19 Auer e Samschdeg dunn huet et zu Nidderkuer an engem Zëmmer gebrannt.