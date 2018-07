No Lutte géint Bëschbrand

© CGDIS

2 Canadairs CL-415 de la protection civile italienne en escale au Luxembourg sur leur chemin de retour de mission en Suède où ils ont combattu les feux de forêt dans le cadre du mecanisme européen de protection civile @emergenzavvf @eu_echo #canadair #cgdis #staysafe pic.twitter.com/j0O7utwcJz — CGDIS (@CGDISlux) July 27, 2018

Si waren a Schweden am Asaz, fir do géint d'Bëschbränn virzegoen a waren e Samschdeg um Wee zeréck an Italien, wou si en Tëschestopp um Findel ageluecht hunn