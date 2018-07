Den Abriecher war an d'Schlofzëmmer komm, fir do d'Zëmmer ze duerchwullen. D'Fra vum Haus huet dëst matkritt, ma si ass leie bliwwen an huet gewaart, bis den Abriecher aus dem Zëmmer wier. Dono ass si an d'Buedzëmmer gaangen, wou hire Mann war, deen nach guer net matkritt hat, datt eng weider Persoun am Haus wier, an zesummen hu si sech op d'Sich nom Onbekannte gemaach. Deen hu si um zweete Stack erwëscht, ma den Abriecher ass dono direkt fortgelaf. Eréischt méi spéit ass et de Besëtzer vum Haus opgefall, datt e puer Saache gefeelt hunn.An der Stad an de Rue du Marché-aux-Herbes huet dann e Mann e Samschdeg den Owend en deiere Rank geklaut. Hie war mat engem Kand an de Buttek komm an huet sech e puer Bijoue weise gelooss. Hien huet Interessi un all de Stécker, déi d'Verkeeferin him proposéiert hat, gewisen a wollt dës och kafen. Eenzeg wollt hien nach de Rot vu senger Fra, déi dobausse gewaart huet, anhuelen. Ma de Mann koum net méi zeréck, genau esou, wéi en deier Rank, deen hie matgeholl hat.