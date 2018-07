© AFP (Archiv)

Wéi d'Beamten op d'Plaz koumen, hu si de Mann gesinn an den Hecke leien, säi Motorrad net wäit vun him ewech. Wéi d'Polizisten de Mann dunn erwächt hunn, ass hien opgestanen an duerch d'Géigend getierkelt. Dobäi huet hie riskéiert, fir op d'Fuerbunn ze geroden, wou Autoen ënnerwee waren. Dowéinst hunn d'Beamten hien opgefuerdert, fir mat op de Policebüro ze kommen. Där Opfuerderung wollt de Mann awer net nokommen an huet d'Nerve verluer, warn onkooperativ an aggressiv. Dat huet zu Passagearrest gefouert an och de Permis huet hie missten ofginn.De Permis ofginn hunn och zwee Automobilisten, datt zu Esch an zu Ettelbréck, well si ze vill gedronk haten.