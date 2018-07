ONGen an Zillänner: Care am Niger / Serie Dany Rasqué



Um Méindeg geet et ëm den Niger, dat äermste Länner op der Welt. E Land an deem, der Weltgesondheetsorganisatioun an der Unicef no mol net all zweete Mënsch Accès zu propperem Drénkwaasser huet.E Land, an deem e Fernseh doheem an der Stuff eng Raritéit ass. 2005 konnte sech grad emol 6,8 Prozent vun der Populatioun dee Luxus leeschten an den Internet, deen aus eisem Liewen net méi ewechzedenken ass, hunn am Niger 2016 just bësse méi wéi 2 Prozent vun de Mënschen iwwer 15 Joer benotzt.Et ass ouni Zweiwel e Land dat Hëllef brauch. Lëtzebuerg huet d'lescht Joer verschidde Projeten mat 26,7 Milliounen Euro ënnerstëtzt.Ee vun dëse Projete nennt sech Mamans Lumières, dat ass e Projet vun der Hëllefsorganisatioun CARE, deen als Zil huet d'Gesondheet vun de Mammen a Kanner nohalteg ze verbesseren.Am Niger stierft eng vu 7 Frae wärend der Gebuert an all Joer stierwe méi wéi 90.000 Kanner virun hirem 5. Gebuertsdag. Ee grousse Problem ass d'Ënnerernierung. Ee Kand vu 6 kritt net genuch z'iessen, bei Puppelcher tëschent 6 an 23 Méint, ass souguer all véierten ënnererniert.Care viséiert konzentréiert sech mat hirem Projet op déi éischt 1.000 Deeg am Liewe vun engem Kand, erkläert de Frederic Haupert, Direkter vu Care. Dobäi kucke si, wou sinn déi meescht Kanner ënnererniert, fir dann do z'intervenéieren. Si kucken awer och, wou d'Kanner gutt erniert sinn, obwuel d'Situatioun net ganz gutt ass. Well wann dat de Fall ass, freet d'Associatioun d'Mamme vun deene Kanner, ob si net wéilten eng Mamans Lumières ginn, also e Virbild fir déi aner Mammen.Care hat schonn en ähnleche Projet am Norden vum Niger, a bei deem Projet konnt d'Stierflechkeet vun de Mammen wärend der Gebuert ëm en Drëttel reduzéiert ginn. Mamans Lumières konzentréiert sech op de Süde vum Land, et ass och do, wou d'Majoritéit vun der Populatioun lieft, an no engem Joer gesäit een, datt d'Erneierung vun de Kanner sech nohalteg verbessert, seet Care.