No engem Fall vun Homejacking e Sonndeg de Moien zu Hesper freet d'Police no Zeien. Géint 5 Auer Moies ware véier maskéiert Persounen an en Haus zu Hesper an der Rue Jos Sinnen agebrach. Si hunn déi zwee Awunner gefesselt an an der Schlofkummer en Tresor opgebrach. Duerno hunn sech d'Brigangen mam Auto vun den Affer, engem Mercedes GLC220 D 4Matic mat der Plack XM6721, duerch d'Bascht gemaach.Eent vun den Affer konnt sech vun de Fessele lassmaachen an huet d'Police geruff.All Informatioune sinn fir d'Police um 113.