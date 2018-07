© MAVPC

Hefteg Wiederen am Ufank vum Summer, Dréchent an extrem héich Temperaturen zanter Mëtt Juni. De Summer war bis ewell an Zwee gespléckt an d'Landwirtschaft leit dorënner.



De Landwirtschaftsminister Fernand Etgen an d'ASTA - d'Administration des services techniques de l'Agriculture - hunn e Méindeg de Moien iwwert déi aktuell meteorologesch Situatioun hei am Land informéiert.



D'Wiederen am Fréijoer hu fir Schied an Héicht vun enger hallwer Millioun Euro am Landwirtschaftssecteur gesuergt. Wat d'Dréchent an den Impakt op d'Recolte ugeet, wier et allerdéngs nach ze fréi, fir e Bilan ze zéien, huet de Fernand Etgen betount, deen och d'Geleeënheet genotzt huet, fir de Service Meteo ze schwätzen, deen 1907 gegrënnt gouf. Deemools waren et 17 Statiounen, haut sinn et der 32.





Deemools waren et zum gréissten Deel fräiwëlleg Observateuren, déi moies um 7 Auer gemooss hunn, wéi vill Reen gefall ass. Déi Informatioune goufen dann ee Mol de Mount un de Service Meteo weidergeleet. Haut ginn dogéint d'Donnéeën all 10 Minutten opgeruff an dann no e puer Minutten op eisen Internetsite denfir all Mënsch zu Verfügung gestallt.Mat Hëllef vu Previsioune sollen d'Baueren déi richteg Entscheedungen huele kënnen. Et wier kloer, datt och nei Planzenaarte weider getest misste ginn, fir ze kucken, wéi dës, ënnert de verännerte Wiederkonditiounen, kënnen ugebaut ginn.