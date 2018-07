Duerfir gëtt et prinzipiell 2 Grënn.

Eng Heelung ass net méi méiglech.

Den éischte Grond ass, datt wann eng Erkrankung wéi Réckwéi, Bandscheiwevirfäll, Arthros oder Rheuma chronesch gëtt, wat an der Majoritéit vun de Fäll geschitt, een dat net méi ka réckgängeg maachen. Dat bedeit, datt eng Heelung net méi méiglech ass an datt d'Behandlung sech op d’Erliichtere vun de Konsequenze vun der Erkrankung, besonnesch de Wéi, konzentréiere muss.

Déi traditionell Medikamenter wierken op laang Dauer net méi.

Den zweete Grond hänkt mat der Behandlung géint de Wéi zesummen, d. h. de Medikamenter géint d’Péng. Wann déi richteg Medikamenter verschriwwe goufen, sinn se och kuerzfristeg efficace. Ma bei chronesche Kränkte brauch een eng laangfristeg wierksam Behandlung. An op Dauer kënnen dann d’Medikamenter zum Haaptproblem ginn, well eng Suchtgefor besteet an et zu schiedlechen Niewewierkungen kënnt, déi esou beonrouegend kënne gi wéi d’Krankheet selwer.

D’Erliichtere vun de Péng dierf keng Sekundärbehandlung méi sinn!

D'Behandlung géint Péng ass bal ni d'Haaptbehandlung. Et ass eng Sekundärbehandlung, déi zwar zum Wuelbefanne vum Patient soll bäidroen, ma an den Ae vun de meeschten Therapeuten net wierklech wichteg ass, well hiert Haaptuleies et ass, d’Krankheet ze heelen. Awer wann et ëm eng chronesch Krankheet geet, déi meeschtens net méi ze heelen ass, da muss d’Behandlung géint d’Péng zur primärer Behandlung ginn.

Et gëtt Alternativen, déi sech op de Wéi konzentréieren.

Fir sech op dëse Phänomen anzestellen, goufen alternativ Behandlungen entwéckelt. Déi, déi laangfristeg am meeschten effizient sinn, sinn déi natierlech Behandlungen ouni schiedlech Niewewierkungen an ouni Suchtgefor. D'Andullation z. B. ass esou eng net-medikamentös Behandlung op Basis vu Vibratiounen an Infraroutliicht. D’Entwécklung vun dëser Method huet viru 15 Joer an Däitschland ugefaangen.

Haut gëtt et Andullations-Geräter, déi d’Péng op eng 100%eg natierlech Aart a Weis erliichteren, mat impressionante Resultater. Dës medezinesch Geräter kann ee bei sech doheem hunn; si si ganz einfach ze benotzen.

