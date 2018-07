Um Sonndeg am Nomëtteg ass et am Baggerweier zu Rëmerschen zu engem déidlechen Accident komm. RTL huet mat de Responsabelen vum Weier geschwat.

E Sonndeg ass um Baggerweier zu Rëmersche bannent nëmmen engem Mount schonn di zweet Persoun erdronk. Persounen déi hei an d'Waasser schwamme ginn, musse wëssen dass si dat am allergréissten Deel vum Weier op eege Gefor maachen. Besonnescht Riske géif et am Weier awer net ginn, soen di Responsabel.





D'Sécherheetsmesuren zu Rëmerschen um Baggerweier



Iwwer 3000 Leit leen sech u Spëtzendeeg op der Rëmerschener Plage op d'Handduch, siche bei iwwer 30 Grad am Waasser Ofkillung, dat fir 4 Euro Entrée. De Baggerweier ass mat 2 Kilometer Ëmfang grouss, nëmmen e klengen Deel ganz am Ufank gëtt vu 3 geschwënn 4 Mataarbechter iwwerwaacht seet de Schäffe vun der Gemeng Schengen, den Tom Weber.

De grousse Weier, wier net iwwerwaacht an dat géif och op de Schëlter ronderëm de Weier gezeechent sinn, respektiv géif an der Kees signaliséiert ginn.

Um Site selwer hu mer allerdéngs haut keng esou Schëlter gesinn. Och wann de grousse Weier net iwwerwaacht ass, wann eppes geschitt gëtt net einfach nogekuckt. Et wier e Boot do, mat deem een och séier an den Asaz kéim. A ronn enger Minutt wier een op der Onglécksplaz.



Vill méi jonk Leit géifen hei net nëmme schwammen, mä och feiere kommen, dat mat zum Deel mat haarder Musek vill Alkohol an anere Substanzen. Déi Responsabel géifen och wëssen, dass dacks illegal Substanze konsuméiert ginn. Méi wéi engem Client den Accès refuséieren, wann ee mierkt, dass konsuméiert gouf, kann een awer net maachen.

Ma reegelméisseg géife Police an Douane hei kontrolléiere kommen, dat soll an Zukunft méi dacks gemaach ginn an och iwwer aner Sécherheetsmesuren denkt een op der Schengener Gemeng schonn no. Niewent dem weidere Mataarbechter, huet een och wëlles kleng Inselen aus Plastik opzeriichten, fir dass een sech do ausroue kann, sollt een zum Beispill e Krämpche kréien.

Accidenter beim Schwamme ginn et der vill, an däitsche Gewässer zum Beispill sinn eleng dëst Joer schonn 279 Mënschen erdronk, 90% dovun, wéi och zu Rëmerschen, op ofgesécherte Plazen, schreift d'DLRG. Erdrénke géif een an deene meeschte Fäll aus medezineschen Ursaachen, confirméiert eis de CGDIS, dat wier dann eng Saach vu Sekonne bis de betraffenen ënnergeet.



Den déidleche Virfall vum Weekend zu Rëmerschen



Op der Ost-Säit vum Séi waren tëscht 17.15 an 21.20 Auer Leit vum CGDIS am Asaz. Eng 20 Taucher hunn um Sonndeg den Owend gehollef.



De Mann - een 53 Joer ale Bulgar, deen an Däitschland gewunnt huet - war um Sonndeg am Nomëtteg an d'Waasser gaangen an aus net gekläerte Grënn ënnergaangen an net méi opgedaucht.



53 Joer ale Bulgar am Baggerséi erdronk (29.07.2018) Onkommentéiert Videobiller.



Et gëtt eng Autopsie gemaach, fir d'Doudesursaach festzestellen. Den Asazzenter Réimech, de GSP, de Samudokter, CGDIS-CIS Schengen an och CIS Réimech an eng Ambulanz vu Réimech waren op der Plaz.















Virun engem Mount war de portugisesche Rapper Puto G bei esou engem Accident ëm d'Liewe komm. Et ass domadder den 2. Incident bannent engem Mount.