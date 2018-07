Mam waarme Wieder läit de Waasserstand vun alle Flëss a Baachen wäit ënnert de Minimalwäerter, déi et an de leschten 10 Joer an der Moyenne gouf.

Et fänkt esouguer u kritesch ze gi fir Flora a Fauna an de Gewässer. Un d'Populatioun ass et vun der Regierung den Appell, kee Waasser aus Flëss oder Baachen eraus ze huelen, well d'Situatioun soss nach méi kritesch gëtt.



Sécheresse et canicule: mesures de précaution (30.07.2018)

Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures / Département de l'environnement

Eaux de surface – minima critiques pour faune et flore aquatique atteints

Vu les conditions météorologiques actuelles, l'ensemble des débits de nos cours d'eau se situe bien en dessous de la moyenne des valeurs minimales des 10 dernières années. Actuellement, des minima critiques pour la survie des organismes aquatiques sont atteints. En effet, ce ne sont pas seulement les plantes qui manquent d'eau, mais toute la faune et la flore du milieu fluviatile sont touchées.

Avec des pressions constantes et des débits en baisse, la concentration des charges polluantes dans l'eau augmente, étant donné que l'effet de dilution est moindre et partant la qualité de l'eau subit une dégradation sensible. Il s'ensuit que tout prélèvement supplémentaire d'eau devient compromettant pour la survie des organismes aquatiques.

Suite à la situation sévère d'étiage actuelle dans les cours d'eau, l'Administration de la gestion de l'eau appelle la population à ne pas prélever de l'eau dans les eaux de surface. Ceci, afin de ne pas compromettre davantage la survie des organismes aquatiques et d'engendrer une dégradation partiellement irréversible de la qualité des eaux de surface.

Il faut souligner que de toute façon, le prélèvement d'eau est soumis à autorisation et que pendant les temps d'étiages un prélèvement d'eau dans les eaux de surface, même couvert par une autorisation, est interdit à l'exception de cas spécifiques définis par arrêtés ministériels.