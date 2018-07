Et sinn dëst keng fuschnei Maschinnen, mee där, déi ewell bei enger anerer Gesellschaft am Betrib sinn, ouni datt Luxairgroup dës Airline präziséiert.

Wann déi zwou Boeinge bäikommen, kann d'Luxair 8 vun dësen Maschinnen op de Vollen asetzen - donieft si jo weiderhin och 11 Bombardier-Fligeren am Asaz.

Luxair keeft dës Fligeren mat all Kéier enger Capacitéit vu ronn 140 Passagéier fir eng nei Destinatioun an de Vereenegten Arabeschen Emiraten an Marrakesch am Maroc unzefléien - parallel ginn Turin a Stockholm net méi direkt vum Findel aus desservéiert.

Da ginn d'Frequenzen vun 3 op 4 Vollen all Dag vum Findel aus mat der Luxair op dësen Destinatiounen eropgesat: Paräis, Wien a Mailand.