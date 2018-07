© RTL-Archiv

Dat äntwert de Finanzminister Pierre Gramegna op zwou parlamentaresch Froe vun den Deputéierten Diane Adehm, Gilles Roth an Eugène Berger.



An Zukunft sollen et nëmmen nach Stock Options ginn, mat Aktie vun der Entreprise, fir déi den Employé schafft, oder vum Grupp zu deem déi Entreprise gehéiert. D’Aktiepäck ginn awer weiderhin nëmmen zu 21 Prozent besteiert – der Halschent also vum Spëtzesteiersaz zu Lëtzebuerg.



Am Kader vu méi strenge Steierreegelen an dem Brexit, géife Stock Options dem Grand-Duché hëllefen attraktiv fir auslännesch Talenter an international Experten ze bleiwen, heescht et aus dem Finanzministère.



Eng Etüd hat erginn, dass zejoert ronn 3'700 Employéen deelweis mat Stock Options bezuelt goufen. Domat wieren dem Staat ronn 135 Milliounen Euro u Steieren entgaangen.



